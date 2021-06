SpaceX-topman Elon Musk krijgt voor 50ste verjaardag toilet op Mars cadeau

Darmkanker opsporen gebeurt via een stoelgangonderzoek, waarbij wordt nagegaan of er in de ontlasting bloed aanwezig is. De aanwezigheid van bloed kan wijzen op een poliep of gezwel in de darm. Verder onderzoek (via een coloscopie) is dan aangewezen om de precieze oorzaak te achterhalen.

Een kleine, onschuldige poliep kan in 8 tot 10 jaar uitgroeien tot een kwaadaardig gezwel (darmkanker). Daarom is vroegtijdige opsporing zo belangrijk: als er snel gestart kan worden met een behandeling is er meer dan 90% kans op genezing.