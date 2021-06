Verschillende coronaclusters in Australië: "Grote zorgen in het hele land want gaat om besmettelijke deltavariant"

"Zoals altijd is het begonnen met een besmetting die vanuit het buitenland is binnengeglipt, ondanks de strenge hotelquarantaine", vertelt onze correspondente Eveline Masco. Deze keer zijn de nieuwe gevallen terug te leiden tot een chauffeur uit Sydney die besmet is geraakt toen hij internationale reizigers had opgepikt aan de luchthaven. "Intussen is die cluster uitgegroeid tot 110 besmettingen. Een groot deel van Sydney en omgeving, in totaal zo'n vijf miljoen mensen, zitten nu twee weken in lockdown. Zo'n lockdown is geleden van Kerstmis en valt nu samen met de schoolvakantie, wat het voor veel mensen onprettig maakt."