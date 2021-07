Testcentrum in luchthaven Deurne: "Niet alleen voor reizigers"

Deze zomer verwacht de luchthaven 25.000 reizigers. Om die reden willen ze graag voldoende testcapaciteit beschikbaar hebben voor vakantiegangers. Maar iedereen kan er dus terecht voor een PCR-test, ook wie niet met vakantie vertrekt maar zich moet laten testen. "Reizigers komen best niet niet last minute voor hun vertrek, want het resultaat is pas 24 tot 36 uur na de afname bekend. Er kunnen tot 200 mensen per dag worden getest", zegt luchthavencommandant Wim Verbist. "Je vindt het testcentrum meteen als je het luchthavengebouw binnenkomt, aan de check-in. We doen dit allemaal niet zelf, maar met de hulp van een externe partner." Je moet wel op voorhand een afspraak maken. De volgende dagen zijn al volgeboekt.