Tourduivel uit Zaventem klaar voor  Ronde van Frankrijk

En ook dit jaar krijgt Guy de steun van zijn vrouw Josée Bergen. "Zij gaat mee als Tourduivelin. Dat krijgt ook veel bijval, je zal haar zeker nog zien. We gaan nog drie etappes doen, na de Mont Ventoux. Daarna volgen we renners door de Alpen tot in Carcassonne. Daar stoppen we zeker in de Chalet de Renards. De uitbaters weten wie ik ben. Claude en Peggy en hun vier dochters. Ja, intussen kennen ze me daar allemaal in Frankrijk."