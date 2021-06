Traditionele partijen winnen Franse regioverkiezingen, maar mogen ze daar blij mee zijn?

Voor de anderen wordt de herfst beslissend. De klassieke rechterzijde denkt aan een soort populariteitspoll. Xavier Bertrand - ruim herverkozen tot regiovoorzitter in de noordelijke Hauts-de-France - ziet zichzelf als de ideale presidentskandidaat voor (centrum)rechts. De verkiezingsuitzendingen waren nog geen twee minuten bezig of hij hield al een nationale speech, om zich in de kijker te zetten als présidentiable. Maar er zijn kapers op de kust. Ex-partijvoorzitter Laurent Wauquiez haalde het met vlag en wimpel in de belangrijke regio Auvergne-Rhône-Alpes. Valérie Pécresse deed het goed in Ile-de-France. En Europees Brexit-onderhandelaar Michel Barnier liet al vallen dat hij zichzelf wel ziet als president.

Aan de linkerzijde is de flou artistique nog groter. Groene voorman Yannick Jadot wil tot één gezamenlijke kandidaat komen voor alles wat groen en links is. Terwijl de groenen dit najaar wel een eigen voorverkiezing houden... De radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon wil opnieuw kandidaat zijn, terwijl hij ook wel weet dat hij het niet zal halen.

En de socialisten? Zij hebben nog helemaal niemand. Al loopt de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, zich mogelijk warm. “We zijn beschikbaar” liet ze weten na de regionale verkiezingen. Officieel bedoelde ze, als burgemeester. Maar veel verbeelding was er niet nodig om er meer achter te zien. Maar dat blijft voorlopig toch gedoe in de marge. Want zoals de zaken er nu voorstaan, blijft een duel Macron – Le Pen de meest waarschijnlijke optie voor 2022. Zelfs na de regionale verkiezingen, hoe succesvol die ook waren voor de klassieke partijen.