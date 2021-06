Grond afgegraven om asbestverspreiding te voorkomen in Turnhout: "Dan zal alle gevaar geweken zijn" 

Vervolgens schakelden ze externe hulp in, legt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) uit. "Onze brandweermensen en noodplanningsambtenaren waren snel ter plaatse. Zij hebben direct besloten om een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in asbestopruiming. Zaterdagavond was zo goed als alles al opgeruimd." Als laatste maatregel zal nu een klein stuk grond achteraan in de straat afgegraven worden om alle risico op asbestverspreiding weg te nemen.