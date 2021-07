UHasselt start met inschrijvingen: "Op naar een normaal academiejaar in code groen"

Rector Bernard Vanheusden verwelkomde de eerste studenten met een waardebon en een sweater van de UHasselt. "Het is heel fijn om te zien hoe enthousiast iedereen is", vertelt Vanheusden. "We zijn ook blij dat we volgend academiejaar wellicht in code groen kunnen starten, met lessen op de campus en een normale bezetting in de aula's." Of dat al dan niet met mondsmasker zal zijn, moet de tijd uitwijzen. "Iedereen kijkt alleszins heel erg uit naar volgend jaar, of het nu met of zonder masker zal zijn", klinkt het.

