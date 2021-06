Vakantie aan zee? Ga ook dit jaar niet onvoorbereid, want niet overal gelden zelfde regels

Wie gehoopt had op éénduidige regels voor alle kustgemeenten, is eraan voor de moeite. Ook dit jaar kunnen van De Panne tot Knokke-Heist andere regels gelden. Het gaat dan over al dan niet moeten reserveren voor een plekje op bepaalde stranden. In Oostende bijvoorbeeld zal dat op sommige plaatsen opnieuw moeten op drukken dagen. Voor het mondmasker gelden de algemene (federale) regels sowieso overal: als het té druk is en u kunt geen anderhalve meter afstand houden, dan moet het op. Kustgemeenten kunnen dan zelf nog andere extra regels opleggen, die vindt u per gemeente op dekust.be.

De burgemeesters en schepenen in de 10 kustgemeenten vinden het overigens niet raar dat niet overal dezelfde regels gelden: