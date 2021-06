Vroedvrouwen Jan Palfijnziekenhuis Gent haken EK-mutsjes voor prematuurtjes: "Onze kleine heldjes supporteren mee"

Antoinette en Sylvie maken de mutsjes in de eerste plaats om de ouders een hart onder de riem te steken: "Voor de ouders is het eenzaam om hun kindje in de couveuse achter te laten. Het is emotioneel voor hen, en alles loopt eigenlijk anders dan ze gedacht hadden," leggen ze uit. "Nu de Belgen het goed deden, wilden wij zorgen dat er ook iets leuks was voor hen." Sylvie vult aan: "Wij zelf waren in de ban van de EK-gekte en dachten 'laten we onze kleine heldjes maar mee supporteren'".

