VS voert luchtaanvallen uit op milities in Irak en Syrië

In februari voerde de VS ook al een luchtbombardement uit tegen stellingen in Syrië, in de buurt van de Iraakse grens. Ook dat was toen een vergeldingsactie voor een raketaanval in Irak waarbij 1 burger omkwam en enkele soldaten gewond raakten. De Amerikanen hebben nog 2.500 militairen in Irak. Ze vechten daar in een coalitie tegen de jihadistische terreurorganisatie IS.