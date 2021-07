Zwemachterstand door corona bij kinderen, wachtlijsten zwemlessen groeien: "Verdubbeling in provinciale zwemschool Puyenbroeck"

Het is het afgelopen schooljaar niet evident geweest om leerlingen te leren zwemmen tijdens de zwemlessen op school. In de eerste plaats omdat er amper lessen konden gegeven worden. "Ik ging altijd met 2 klassen, maar dat is meestal teruggevallen tot 1 klas," legt meester Eddy uit. "Ik heb keuzes moeten maken en daardoor is het 6de leerjaar helemaal niet geweest. Het 4de leerjaar is één keer kunnen gaan, maar dat is echt niets."