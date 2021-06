Regen en mogelijk zelfs hagel en felle windstoten: ook deze week blijft wisselvallig 

Regen en onweersbuien: het wisselvallige weer van afgelopen weekend blijft nog een hele week voortduren. Vandaag is ook code geel voor onweer nog van kracht. Maar er is een lichtpuntje: het lijkt erop dat het vanaf vrijdag droger blijft. Al zeggen we bewust "het lijkt erop", want de weerkaarten zijn voorlopig heel wispelturig.