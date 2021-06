Welke lessen trekt de "leerkracht van het jaar" uit dit coronajaar?

Toch knapte de rekker. Afstandsonderwijs haalde leerlingen onderuit. Want of je hen nu week om week of dag om dag naar de klas haalde, voor iedereen viel de sociale cohesie grotendeels weg.

Ik zag het aan mijn leerlingen: hoe ze hun vrienden misten, hoe de interactie in mijn online lessen een fractie werd van wat we samen in de klas creëren, hoe sommigen zelfs hun dagelijkse structuur verloren en rechtstreeks van hun bed naar de laptop trokken om slaapdronken en geïsoleerd lessen te volgen. Daarenboven bracht de werkdruk hen soms het water aan de lippen wanneer de schoolagenda na een volledige dag online lessen nog een hoop taken of studiewerk aangaf tegen de dag nadien.