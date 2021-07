Wereldberoemd bier zonder bakken: "Breng je bakken leeggoed terug"

Brouwerij Boon uit Lembeek zit met een probleem. De producent van de wereldbekende Oude Geuze en Oude Kriek is dringend op zoek naar het leeggoed van hun Lambiekbieren. Brouwer Karel Boon benadrukt dat ze bewust met herbruikbare flessen werken omdat dat ecologischer is. “Maar de laatste weken is het een hele zoektocht geworden naar leeggoed. Door de coronapandemie en de sluiting van de horeca werd meer bier thuis gedronken, en bleven meer bakken daar ook staan. Maar tegelijkertijd vertrekken er weer meer bakken naar de horeca. Die combinatie zorgt nu voor een tekort in de brouwerij.”