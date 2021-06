Rechter moet niet vervangen worden in zaak-Sanda Dia, maar verdediging kan nog in cassatie gaan

Het wrakingsverzoek werd vorige week vrijdag behandeld bij het hof van beroep in Antwerpen en dat heeft nu beslist dat het wrakingsverzoek niet gegrond is. Lees: de rechter in Hasselt moet niet vervangen worden en mag de zaak dus blijven behandelen.

Advocaat Van Cauter heeft vanaf morgen wel nog 15 dagen de tijd om naar het Hof van Cassatie te stappen om het arrest aan te vechten. Dat Hof gaat niet over de inhoud van de zaak, maar oordeelt wel of de procedure correct is verlopen.