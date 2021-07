Ook dit jaar groot enthousiasme voor zomerscholen in West-Vlaanderen

De zomerklassen draaien niet uitsluitend om leerstof vergaren. De leerlingen krijgen er ook culturele en sportieve activiteiten voorgeschoteld. "'s Ochtends krijgen ze intens les door hun eigen klasleerkracht. Daarna wordt die leerstof verder ingeoefend. In de namiddag gaan we hen dan activiteiten aanbieden waar ze anders misschien niet mee in contact zouden komen. Zo gaan ze een theaterstuk bekijken, dansen, sporten, een bosspel spelen of circustechnieken aanleren. Zo hopen we dat ze hun talenten ook echt kunnen ontwikkelen."