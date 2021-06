Zweedse premier Stefan Löfven dient ontslag in, parlementsvoorzitter moet nieuwe coalitie zoeken

Vorige week had de minderheidsregering van premier Löfven een vertrouwensstemming in het parlement verloren. Het was de eerste keer in Zweden dat zoiets gebeurde.

De sociaaldemocratische premier Stefan Löfven had tot vandaag de tijd gekregen om opnieuw steun in het parlement te zoeken, maar dat is dus niet gelukt. Hij heeft daarop zijn ontslag ingediend, maar zal wel het land blijven leiden tot er een nieuwe regering is.