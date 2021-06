4 hongerstakers in Brussel naaien "deels symbolisch" mond dicht: "Wij hebben hier niets te zeggen"

De zusterpartij van PS, Vooruit, blijft Mahdi steunen. "Van een collectieve regularisatie kan absoluut geen sprake zijn," zegt kamerlid en migratiespecalist Ben Segers in "De Ochtend" op Radio 1. "We hebben al veel procedures voor asiel, gezinshereniging, arbeidsmigratie, enzoverder. De regularisatie blijft een uitzonderingsprocedure en is een gunst, geen recht."

Een huidige, belangrijke richtlijn om geregulariseerd te kunnen worden, is het zich bevinden in een prangende humanitaire situatie. En dat is rechtvaardig benadrukt Segers, "want het is een flexibel begrip en dat is nodig omdat het vaak gaat om heel uiteenlopende situaties."