“Vakantie voor iedereen” geen sinecure door extra coronadrempels

Samen met de hogere nood aan betaalbare vrije tijd zijn ook de drempels om echt onbekommerd te genieten groter geworden. “Je merkt dat het niet alleen om een gebrek aan geld gaat. Sommige mensen hebben niet de kennis en de vaardigheden om hun uitstap te regelen. Tegenwoordig moet je voor zowat alles reserveren en gelden er allerlei speciale coronamaatregelen. Ook dat zijn drempels waar kwetsbare mensen niet altijd overheen geraken.”

De coronacrisis heeft ook een impact op de werking en het aanbod van Horizont. “We bieden begeleiding aan als mensen een uitstap willen doen, dat kan gaan van een bezoek aan een pretpark of een daguitstap naar zee. Maar net zo goed hebben we een uitgebreid aanbod aan kant en klare reizen voor onze doelgroep. Al bieden we dit jaar enkel binnenlandse reizen aan, want corona maakt het te moeilijk om een goed aanbod in het buitenland te kunnen verzekeren. Maar dan nog is er veel mogelijk aan zee of in de Ardennen.”