Aalsterse carnavalsgroep verkoopt 3 gigantische bijen

Onderdelen van carnavalswagens worden vaak doorverkocht en gerecupereerd. "Zo kunnen die verderleven en kunnen we de afvalberg intomen", zegt Brokken. Ze zag haar eigen ontwerpen zelfs al opduiken in andere steden: "Ik heb ooit een sprookjesboom gemaakt en toen zag ik die jaren later opduiken in Zeebrugge."

Een reuzebij van bijna 4 meter kost zo'n 300 euro en wie ze alle drie wil, betaalt 800 euro.