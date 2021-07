Stad Diksmuide pakt leegstand handelszaken in het centrum aan: "3 trajecten en een vaste premie voor nieuwe starters"

De stad Diksmuide werkte 3 verschillende trajecten uit om nieuwe starters aan te sporen een winkelpand in het centrum te gebruiken. Bij elk traject hoort ook een vaste premie. Op die manier hoopt het stadsbestuur nieuwe zelfstandigen over de streep te trekken om hun zaak op te starten in het centrum.

"Het eerste traject draait rond pop-upzaken en is specifiek voor mensen die op heel korte termijn iets willen doen, zoals enkele maanden in de zomer een winkel openen. Daarnaast hebben we een starterstraject voor mensen die een winkel willen openen voor een minimumperiode van 1 jaar. Uiteindelijk is er nog het vestigingstraject, waarmee we mensen aanspreken, die een engagement willen aangaan voor 3 jaar", zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V).

Heel wat gemeenten zoals Kortrijk, Poperinge, Knokke en Roeselare hebben al dergelijke maatregelen uitgewerkt.