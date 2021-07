Aarschotse scholen houden proclamaties in concerttent

"Onze tent is open langs de zijkanten, dus eigenlijk zit je overdekt in openlucht", zegt Daans. "En we werken volgens de regels van de horeca. We kunnen mensen aan tafels zetten met anderhalve meter afstand tussen. De leerlingen zitten in hun klasbubbels vooraan, de ouders zitten achteraan in hun bubbel. Er is ook een aparte ingang voor de ouders en de leerlingen. Er is een ruim podium en de microfoons worden ontsmet. Alles is dus voorzien om er een coronaveilige proclamatie van te maken."