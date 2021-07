Afscheid nemen van de lagere school met glamping: "We gaan elkaar heel hard missen"

“De glampingtenten waren uitgerust met houten muren, kastjes, een badkamer en echte bedden”, legt leerling Linde uit. “Het was erg comfortabel en gezellig. We hebben nog lang gebabbeld en gegiecheld in de meisjestent. Vanaf morgen is het afgelopen, en gaan we elk onze eigen weg.”

“Normaal gaan zesdejaars op sneeuw- en bergklasse, maar dat mocht dit jaar allemaal niet”, vervolgt Amber. “Maar dit was een prima alternatief. We zijn gaan zwemmen, hebben gekiend en hebben in de speeltuin gespeeld. Vanavond volgt onze proclamatie. Gelukkig mogen we tussendoor nog even naar huis om ons op te frissen.”

