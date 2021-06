Elektrische deelfietsen verbinden 33 gemeenten in regio Antwerpen: "Ongezien op deze schaal"

Vanaf de lente van 2022 zullen de deelfietsen te zien zijn in het straatbeeld van de gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen en enkele aangrenzende Wase gemeenten. In een eerste fase zullen 1.650 elektrische deelfietsen ingezet worden in ruim 30 gemeenten, goed voor meer dan 1 miljoen inwoners. "Er is zeker nog potentieel voor een systeem van deelfietsen", zegt Koen Kennis, schepen en voorzitter van de Vervoerregio Antwerpen. "In de regio tussen Sint-Niklaas en Wuustwezel kunnen we dit systeem van elektrische deelfietsen aanbieden waardoor ook de iets langere woon-werkafstand haalbaar wordt met een duurzaam vervoermiddel."