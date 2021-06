Quarantaine in Australië zonder uitzondering: "Afscheid nemen van stervende moeder via videoverbinding"

James is met zijn verhaal naar buiten gekomen op sociale media, omdat hij het, volgens hem, onmenselijke beleid in Australië naar buiten wil brengen. Hij ging ook een aantal dagen in hongerstaking om aandacht te vragen voor zijn situatie. "Mensen moeten weten dat het in Australië ook niet altijd rozengeur en maneschijn is, ondanks de lage cijfers", zegt hij.

Zijn verhaal werd ook opgepikt in Australische media. De premier van de staat West-Australië reageerde dat het inderdaad een moeilijke situatie is, waar velen in hebben gezeten, en dat dit een van de moeilijkheden is als je in het buitenland woont.