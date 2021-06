Bedwantsen teisteren sociale woonblok bij Nieuw Gent: "Je krijgt ze heel moeilijk weg"

In Nieuw Gent zorgt een bedwantsenplaag voor veel onrust bij de bewoners van een sociaal woonappartement van WoninGent. Bedwantsen zijn kleine insecten die zich voeden met menselijk bloed en ook jeuk veroorzaken, maar de beestjes zijn vooral moeilijk weg te krijgen. "We hebben er in het verleden nog al last van gehad, maar we doen ons uiterste best om de plaag onder controle te krijgen”, zegt Arno Morsa van de sociale huisvestingsmaatschappij.