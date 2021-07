Bekende trouwzaal in Bertem wordt rouwzaal: "Het is raar, van feesten naar begrafenissen"

De nieuwe uitbater, Jan Coorevits, beseft dat de switch van trouwzaal naar rouwzaal niet voor iedereen evident is. "Ik weet dat deze feestzaal in de streek bekend is voor trouwfeesten en ook andere familiefeesten. Wat we nu doen is ook een familiegelegenheid, we doen opnieuw iets ten dienste van de mensen. Met ons rouwcentrum willen we deze regio beter bedienen, want er is meer vraag naar niet-kerkelijke uitvaarten. We merken dat mensen graag in eigen streek blijven voor een uitvaart."