Bibliotheek Asse versoepelt de coronaregels: "Je mag weer de krant komen lezen en je mag zo lang blijven als je wil"

"We zijn blij dat we kunnen versoepelen", zegt schepen van cultuur in Asse, Geert Heyvaeert. "De beperking van 30 minuten dat je in de bibliotheek mag rondlopen valt weg, je mag nu zo lang blijven als je wil. En je mag ook opnieuw een krant of tijdschrift komen lezen. Ook dat is goed nieuws want we hebben niet alleen een leeszaal maar ook een mooi leesterras. En dat heeft veel succes, heel wat mensen komen bij ons kranten en tijdschriften lezen."