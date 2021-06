Birgit Van Mol stopt na 23 jaar als VTM-nieuwsanker en maakt interviewreeks: "Soms moet je durven te springen"

Van Mol blikt ook even terug. Haar eerste grote nieuwsfeit was de ontsnapping van moordenaar Marc Dutroux. Ze moest het recente nieuws in fluo aanduiden en de papieren naar collega Marc Dupain brengen. "Op handen en voeten sloop ik tot aan zijn stoel om niet in beeld te komen", vertelt ze.



Van Mol maakte zich ook schuldig aan slechts één gênante verspreking: "kutstadje" in plaats van "kuststadje". De slappe lach kreeg ze ooit bij een item over de verkoop van het decor van het iconische programma "Het rad van fortuin".

Van Mol, een logopediste, startte in 1989 bij de VRT en presenteerde onder meer de "Geloof-, hoop- en liefdeshow" bij radio Donna en "Herexamen" op TV1. Negen jaar later stapte ze over naar Vtm. Eerder nam Dany Verstraeten (65) bij VTM al gas terug als nieuwslezer en in november ging VRT-nieuwsanker Martine Tanghe met pensioen.