Blusschuim was attractie op opendeurdagen van brandweer: "Voornamelijk oefenschuim met minder PFOS"

Spelen in een dikke laag schuim bij een bezoek aan de brandweer, het was vaak het hoogtepunt van een opendeurdag of een bezoek aan de brandweer. Maar wat dan met het gevaarlijk PFOS in dat schuim? Volgens Bert Swijsen van de brandweerzone Zuid-West Limburg is er geen reden tot ongerustheid. "Omdat er dan meestal gewerkt werd met een schuim van mindere kwaliteit, en dat is schuim waarin minder van die gevaarlijke fluorverbindingen en PFOS zaten."