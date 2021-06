Dertigtal rusthuisbewoners in Zellik geëvacueerd na brandgeur: "Derde incident op jaar tijd, maatregelen nemen"

"Rond 18.15 is er een rookgeur waargenomen in de inkomhal van het woonzorgcentrum", vertelt burgemeester Van Elsen. "Omdat men dacht dat er effectief brand was, heeft men onmiddellijk de brandweer verwittigd. Die is ter plaatse gekomen, net zoals heel wat medische teams. Intussen werden alle bewoners van de gelijkvloerse verdieping geëvacueerd. Maar gelukkig bleek snel dat er niets aan de hand was. Waar de rookgeur van komt wordt nog onderzocht, maar mogelijk is de oorzaak een kortsluiting op een onzichtbare plaats onder het valse plafond."