Zwartwerk gehalveerd door dienstencheques, trouwe poetshulpen toch nog vaak in het zwart betaald

Hoeveel er precies nog in het zwart wordt gewerkt, dat kan de Onderzoeksgroep Economie van de KU Leuven niet zeggen. Maar waarom er nog in het zwart wordt gewerkt, dat kunnen ze wel: “Dat gebeurt vooral bij mensen die al heel lang iemand tewerkstellen, om te poetsen.” Vaak is er een goede relatie tussen beide partijen en is men tevreden over het geleverde werk.

Tegelijk denken de onderzoekers dat het zwartwerk op termijn nog zal verminderen. Uit een bevraging die ze hebben gedaan blijkt immers dat mensen die nu nog iemand in ‘t zwart betalen, aangeven over te schakelen op dienstencheques als hun ouwe, getrouwe zwartwerker ermee ophoudt.

