Trans personen hebben bijna 30 procent minder kans om uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprek in Gent

Trans personen hebben 29 procent minder kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek in Gent. Dat blijkt uit een onderzoek met praktijktesten van de Universiteit Gent in opdracht van Stad Gent. Mensen met een kankerervaring ondervinden dan weer geen discriminatie op de arbeidsmarkt. Het is de eerste keer dat er onderzoek wordt gedaan naar discriminatie bij trans personen en mensen met een kankerervaring op de arbeidsmarkt. Ook mensen met een migratieachtergrond, oudere mensen en mensen met een beperking of gezondheidsproblematiek ondervinden discriminatie.