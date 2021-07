Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen bezorgd over mensen die niet komen opdagen: "We moeten hen meer motiveren"

Nu is gevraagd aan de aangesloten steden en gemeenten om aan de hand van die lijst initiatieven te nemen om inwoners meer te overtuigen. Volgens Naudts staan zij dichter bij de bewoners en kunnen ze makkelijker initiatieven nemen. "Zij hebben sociale diensten en straathoekwerkers die kunnen kijken welke buurten of straten achterblijven. En hopelijk kunnen zij dan zien wat daar aan de hand is."

Voorlopig ligt de gemiddelde vaccinatiegraad wel al boven de 80 procent, maar in de laatste rechte lijn hoopt de eerstelijnszone dat iedereen even gemotiveerd blijft. Opvallend is dat minder mensen opdagen in pakweg Ronse dan Oudenaarde. "We moeten die cijfers natuurlijk wel blijven nuanceren, want in Ronse wonen bijvoorbeeld ook meer jonge mensen", klinkt het nog.