Filmregisseur Quentin Tarantino schrijft roman: "Volledige herdenking van "Once upon a time in Hollywood""

Filmregisseur Quentin Tarantino bekend van "Pulp fiction", "Kill Bill" en recenter "Once upon a time in Hollywood" heeft een boek geschreven dat vandaag verschijnt in de Verenigde Staten. Het gaat om een herwerking van die laatste film. "Het is niet dat ik gewoon enkele scènes over had, het is een complete herdenking van het verhaal", zegt hij aan Pure Cinema Podcast.