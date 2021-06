Franse alleenstaanden en lesbische koppels mogen nu ook gebruikmaken van IVF of proefbuisbevruchting

Het Franse parlement heeft een wet goedgekeurd waardoor lesbische koppels of alleenstaanden mogen gebruikmaken van in-vitrofertilisatie (IVF) of proefbuisbevruchting. Dat is een voortplantingstechniek waarbij een of meer eicellen in een schaaltje worden bevrucht met zaadcellen. Tot nu toe was de techniek alleen voorbehouden voor heterokoppels.