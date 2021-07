GAZOdepot in Sint-Truiden is eerste onroerenderfgoeddepot van Limburg

"We zijn heel blij met deze erkenning", zegt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). "Het verleden van onze stad wordt in dit depot in de beste omstandighden bewaard. Sint-Truiden is op dat vlak een pionier in Limburg." Onroerende erfgoedobjecten worden in GAZO kwalitatief en duurzaam bewaard volgens de Code van Goede Praktijk voor archeologie.