Geen cassatieberoep in zaak-Sanda Dia

Er werd een nieuwe datum vastgelegd: 20 juli. Maar of de zitting van de raadkamer dan zou kunnen doorgaan, hing af van de vraag of advocaat Van Cauter al dan niet in cassatie zou gaan. Dat is dus niet het geval. Van Cauter laat aan onze redactie weten dat ook hij wil dat het proces tegen de leden van Reuzegom er snel komt. Maar met zijn wrakingsverzoek wou hij duidelijk maken dat alle partijen een gelijke behandeling verdienen en dat punt is gemaakt, zegt hij.

Intussen is het bijna 3 jaar geleden dat de 20-jarige student Sanda Dia overleed na een extreem doopritueel van studentenclub Reuzegom. Het parket wil 18 leden van Reuzegom vervolgen voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim. Wanneer het proces kan starten is nog niet duidelijk.