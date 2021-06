Gemeenten Zwalmstreek tekenen "riviercontract" tegen overstromingen

Gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm hebben samen met onder andere het provinciebestuur, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij een riviercontract ondertekend om de wateroverlast in de regio aan te pakken. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om overstromingen in het gebied tegen te gaan. Maar er is meer nodig om de wateroverlast te beperken. Met het contract zullen een 40-tal acties ondernomen worden.