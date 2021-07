Gewezen Ketnet-wrapper Melvin Klooster veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor slag aan wielrenner Iljo Keisse

De feiten dateren van drie jaar geleden. Renners van Quick Step waren in de nacht van 10 op 11 oktober 2017 in Antwerpen voor een teambuilding. Na een etentje zakten ze af naar de Antwerpse discotheek Roxy. Toen ze rond 5 uur 's morgens wilden vertrekken, zagen ze op de parking een man liggen die door Melvin Klooster werd geslagen en geschopt. De mannen dachten aanvankelijk dat het om hun ploegmakker Fernando Gaviria ging, aangezien het slachtoffer gekleed was zoals hij en ook een stoppelbaardje had.