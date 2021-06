Vier alternatieven voor herinrichting A12 in Aartselaar en Wilrijk

Het projectgebied situeert zich op de A12/N177 tussen Decathlon in Schelle en IKEA in Wilrijk. Het omvat 5 kruispunten en de tussenliggende wegens. In bepaalde scenario's worden enkel de kruispunten ondertunneld, met bovengronds rotondes voor lokaal verkeer. In andere voorstellen is er sprake van een langere tunnel, legt Gilles Van Goethem van Wegen en Verkeer uit. "Het voordeel daarvan is dat er centraal op de A12 ruimte vrij komt boven het tunneldak om die vrijgekomen ruimte nog te gaan invullen, en daarvoor is momenteel voorzien om met een aparte bedding voor openbaar vervoer te werken en ook nog een ruim dubbelrichtingsfietspad."