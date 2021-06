Wateroverlast in Zuid-Limburg en Pajottenland in Vlaams-Brabant door onweer met felle regenbuien

De gemeente Herne, in Vlaams-Brabant, heeft de eerste fase van het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door wateroverlast. "We hebben een grote wolkbreuk gehad waardoor er in elke deelgemeente woningen en straten onder water zijn gelopen", vertelt burgemeester Kris Poelaert (CD&V).

"We verwachten dat het waterniveau in de loop van de avond alleen nog maar zal stijgen, want er zijn nog buien aangekondigd. De gevoelige plaatsen zijn opnieuw getroffen, maar ook op plaatsen waar we normaal gezien nooit waterovelast hebben, staan nu onder water."