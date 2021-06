Warmterecords sneuvelen in Noord-Amerika: "School van mijn dochter blijft gesloten door hittegolf"  

Klimatologen schrijven de vroege timing van deze hittegolf, de intensiteit en de lengte toe aan de stijgende temperaturen op aarde.

Volgens een wetenschappelijk rapport van 13 Amerikaanse federale agentschappen is het aantal hittegolven toegenomen: van twee per jaar in de jaren 1960 tot zes per jaar in 2010. Het seizoen voor hittegolven is ook 45 dagen langer geworden dan in de jaren 1960, aldus het rapport.

Uit een analyse van een groep Europese klimaatonderzoekers (Copernicus Climate Change Service) blijkt dat 2020 samen met 2016 het warmste jaar ooit was.

De algemene opwarmingstrend is nu duidelijk zichtbaar: de zeven warmste jaren in de geschiedenis van wereldwijde metingen waren de voorbije zeven jaar. Maar liefst negentien van de twintig warmste jaren hebben plaatsgevonden sinds het jaar 2000.