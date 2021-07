Eerste intelligente spoorwegomheining van Vlaanderen in Kortrijk: "Uitgerust met bewegingssensoren en camera's"

De spoorweg aan het Doenaertpad, vlak bij het station van Kortrijk is een hotspot waar er in de afgelopen 10 jaar 60 gevallen van spoorlopers gesignaleerd werden. Het is één van de 5 probleemplaatsen in West-Vlaanderen naast het station van Brugge, Oostende en de spoorweg in Oostkamp. In 2021 waren er in totaal al 296 meldingen van spoorlopers en vielen er ook 2 dodelijke slachtoffers. Het treinverkeer loopt ook dagelijks gemiddeld 5 uur vertraging op door spoorlopers.

Daarom onderneemt Infrabel allerlei initiatieven om spoorlopers tegen te gaan, zoals het plaatsen van omheiningen en struikelmatten bij spoorwegen en meer inzetten op sensibilisering en controle. De eerste intelligente afsluiting werd geplaatst in Jambes in Namen en de eerste in Vlaanderen volgt dus nu in Kortrijk. Later dit jaar komt er nog een derde intelligente afsluiting in Brussel.