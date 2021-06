Japanse "zwarte weduwe" veroordeeld tot de doodstraf

Volgens de Japanse openbare omroep NHK heeft de voorzitster van het Hooggerechtshof gezegd dat de doodstraf, "onvermijdelijk" is, omdat de "criminele verantwoordelijkheid" van Chisako Kakehi "extreem ernstig" is. In Japan wordt de doodstraf voltrokken door ophanging.



"Ze heeft de mannen cyanide toegediend, nadat ze hen deed geloven dat ze een partner voor het leven was. Dat is een berekende, wrede misdaad, gebaseerd op het vast voornemen te moorden", voegde de voorzitster toe.