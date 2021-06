"'k Hen Brugge in mijn erte" officieel volkslied van Brugge

"'k Hen Brugge in mijn erte" is een nummer van Benny Scott en bestaat al 40 jaar. In het lied heeft hij het over zijn liefde voor de stad en over alles wat er te zien is: "'K en Brugge in m'n erte, de schonste stad van 't land. Den diever, d'holletorre, de markt, den burg en 't zand, de meulens, 't minnewoater, 't stil ende, wat 'n pracht. M'n Brugge is 'n droombild uut duuzend en één nacht."