Kankerexpert Nick Van Larebeke over gezondheidsgevolgen PFOS: "We hebben een probleem, maar geen catastrofe"

"We hebben een ernstig probleem, maar het is nog geen catastrofe." Dat heeft kankerexpert Nick Van Larebeke gezegd in "Terzake" over de effecten van PFOS op de volksgezondheid. Van Larebeke zetelt ook in de commissie Vrancken, die door de Vlaamse regering is aangesteld om de PFOS-verontreiniging te coördineren. Dat 3M vandaag een effect op de volksgezondheid ontkende in het Vlaams Parlement vindt hij onbegrijpelijk.