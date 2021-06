Jeugdjournaal "Karrewiet" stopt met Instagrampagina: "Op TikTok krijgen we op elke video honderden reacties"

"We moeten keuzes maken en die keuzes maken we in functie van ons doelpubliek", zegt Katrien Van der Slycken, chef Jong bij VRT NWS. Het team achter "Karrewiet" zag namelijk dat zijn doelgroep, kinderen van 9 tot 12 jaar, steeds minder op Instagram kwam. "Met "Karrewiet" willen we aanwezig zijn op de kanalen waar kinderen zitten, zodat we hen daar betrouwbaar nieuws kunnen leveren. En de meeste kinderen zitten nu vooral op TikTok", vertelt Van der Slycken.