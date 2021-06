Kersen later rijp dan andere jaren: "Kwakkelweer niet goed voor kersen"

Het kwakkelweer van de laatste maanden bezorgt Annie Vanhoebroeck van aardappelen- en fruitbedrijf Vanhoebroeck uit Linter slapeloze nachten. "Je bent een heel jaar bezig met kersen te telen. Je wil de beste producten hebben, maar door die regenval is dat nogal moeilijk", vertelt Annie aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

Bij Vanhoebroeck starten ze deze week met de kersenpluk. "Die duurt bij ons zes weken. We hebben meerdere rassen, zodat we op meerdere momenten kersen hebben." Door de late voorjaarsvorst en de koude nachten zijn de kersen dit jaar een dikke 2,5 weken later rijp dan normaal. "Aan de kwaliteit zelf doet die koude gelukkig niks, want ze zijn heel lekker. De regen daarentegen is wel een probleem, voor de kersen is dat kwakkelweer echt niet goed. Net nu de kersen rijp zijn en de pluk kan starten, valt er zoveel regen. Kersen kunnen daar niet goed tegen. Dan gaan ze barsten en zijn ze onverkoopbaar", legt Annie uit. "Die regen kan op geen slechter moment vallen."

Ook bij Healthy Fruit in Zoutleeuw zijn ze bezorgd. "Het is afwachten", vertelt boer Willem Hendrickx, "maar het is mogelijk dat de regen van de komende dagen de kersen zal verpesten."