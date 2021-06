Lanaken wil wateroverlast laten erkennen als natuurramp

De riolering kon al het regenwater afgelopen zondag niet meer slikken in Lanaken. Meerdere straten stonden blank en in heel wat kelders en lager gelegen woningen stroomde het water binnen. "Zondag viel er tussen 14 en 18 uur maar liefst 190 liter water in het centrum van Lanaken. Dat is een kwart van de normale regenval op een heel jaar", zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD).

Er werden 120 kelders leeggepompt door 10 brandweerploegen: brandweerploegen uit Lanaken, Maasmechelen, Bilzen, Hoeselt en Genk kwamen ter plaatse om te helpen. Op maandag werd er nog op heel wat plaatsen opgeruimd. Er is heel wat materiële schade bij de gezinnen.